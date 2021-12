In ampie zone di Sassari le piogge incessanti di questi giorni stanno creando parecchi disagi: alla circolazione e ai pedoni, soprattutto ai disabili.

Strade allagate (anche nei marciapiedi) e piccole piscine si segnalano nei grandi quartieri periferici, come Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Li Punti. Ma oggi anche lunghi tratti della centralissima viale Italia sono risultati allagati.

Le cause non sono solo le precipitazioni abbondanti, ma anche la mancata pulizia dei tombini che non si esegue regolarmente, come hanno segnalato più volte diversi cittadini.

Il resto, specie nelle altre arterie, lo fanno asfalti disastrati, con buche grandi come crateri, che si riempiono di acqua e fango. Una situazione difficile quindi, che parte da lontano e lamenta negli anni scarsi investimenti sulla viabilità e le manutenzioni delle strade cittadine. Alle prime precipitazioni i nodi vengono al pettine, ancor di più in una stagione autunnale inclemente come questa.

(Foto Tellini)

© Riproduzione riservata