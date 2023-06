«Considerato che nelle giornate del 2, 3, 4 giugno 2023 si sono verificati temporali di straordinaria intensità che hanno colpito il territorio del Comune di Nughedu San Nicolò, provocando notevoli danni ad alcune arterie viarie nell’agro ed in particolare alla strada comunale di “Oronide” e di “Puppujones” con dilavamento della sovrastruttura intercludendo di fatto alcune aziende agricole. Sono stati riscontrati inoltre danneggiamenti sparsi del piano viario di più strade comunali in agro asfaltate e non, con dilavamenti, sgrottamenti e smottamenti sia nei tratti in trincea che in rilevato. Altri danni riconducibili all’intensità delle precipitazioni ed alle suddette esondazioni di corsi d’acqua, si traducono nella perdita di alcune decine di capi ovini e nell’allettamento di diversi ettari di foraggere pronte allo sfalcio, rese inservibili».

Con queste motivazioni, la Giunta comunale di Nughedu San Nicolò ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale dovuto alle forti precipitazioni che hanno colpito il papese e il suo territorio comunale nei giorni scorsi. La decisione è stata presa anche a seguito dei sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico comunale e delle segnalazioni arrivate da agricoltori e allevatori.

Il maltempo ha anche provocato infiltrazioni nel centro sociale di via Cagliari dalla copertura piana, «impedendo - spiegano gli amministratori - l’accesso e causando segni di umidità nel solaio e nelle pareti, oltrechè distacco in vari punto della tinteggiatura». Le intense piogge hanno anche reso impraticabili le strade comunali di Iscias, Pilicchi, Orostedda e Oruniles-Profeta. Per questo, il sindaco Michele Carboni ha emesso un’ordinanza per il divieto di transito. Chiuse anche, temporaneamente, la strada Provinciale 162 “Occhetta-Tribides” e la strada in località “ Pupoujones-Pianu ‘e Rena.

© Riproduzione riservata