Un turista è stato colto da un malore durante la vacanza a bordo della nave da crociera “Costa Firenze”, in navigazione tra Savona e le Isole Baleari.

Il passeggero, 79 anni di nazionalità ucraina, in preda ad un edema polmonare acuto, è stato soccorso d’urgenza dalla Guardia costiera di Porto Torres che ha proceduto all’evacuazione medica per l’urgente ricovero presso l’ospedale di Sassari. Una volta allertata la sala operativa la Capitaneria di porto ha disposto sia il dirottamento della nave in acque tranquille verso il centro del Golfo dell’Asinara, sia l’uscita della motovedetta CP 810, specializzata nelle attività di ricerca e soccorso.

Giunta sul posto, a circa 14 miglia dal porto turritano, l’unità navale con a bordo il personale paramedico del 118, ha iniziato le operazioni di trasbordo del paziente, sbarcato nella banchina della Capitaneria ed accompagnato con ambulanza al Santissima Annunziata, mentre la nave da crociera ha proseguito la navigazione.

"L’esecuzione di una evacuazione medica via mare – evidenzia il comandante della Capitaneria, Gabriele Peschiulli – rappresenta in ogni caso un’attività assai delicata nella quale la tempestività della diagnosi da parte del servizio del Centro internazionale radio medico e la prontezza operativa della Guardia Costiera rivestono una importanza fondamentale per assicurare in tempi rapidi le cure mediche necessarie”.

