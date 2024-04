L’elisoccorso è dovuto intervenire in centro città, ieri sera ad Alghero, per un uomo colpito da malore.

Nonostante il tempestivo arrivo dell’unità di rianimazione Areus purtroppo non c’è stato niente da fare per lo sfortunato signore in preda probabilmente a un attacco cardiaco.

È accaduto tra via Fratelli Rosselli e via Togliatti, nel quartiere di Sant'Agostino e in tanti hanno assistito alle operazioni di soccorso, chiedendosi come mai non fosse stato possibile inviare un’ambulanza medicalizzata.

