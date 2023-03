Si chiama MyUri la nuova app che il comune di Uri ha deciso di creare per proseguire nel percorso intrapreso per rendere sempre più efficace e più semplice la comunicazione tra l’ente pubblico e i cittadini.

L'app è caratterizzata da un’interfaccia dal design moderno, ma che al contempo mantiene la sua facilità di utilizzo per qualsiasi tipo di utenza.

«Il sistema di notifiche push permette al Comune di interagire rapidamente con il cittadino non solo per comunicare la pubblicazione di nuove notizie, ma anche per pubblicizzare eventi, o inviare avvisi riguardo la raccolta differenziata, segnalando di giorno in giorno la tipologia di rifiuti da esporre - fanno sapere gli amministratori -. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni dettagliate riguardo i luoghi degli eventi e delle manifestazioni nel territorio comunale, i servizi per la famiglia e i minori, ma anche aggiornamenti sul traffico e iniziative culturali e commerciali. Con questa iniziativa - concludono gli amministratori - il Comune rinnova il suo impegno a rendere sempre più diretto e inclusivo il rapporto con i suoi cittadini».

