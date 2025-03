Sassari, e non solo, piange la professoressa Marisa Buonajuto, morta questa sera.

Moglie dello storico Manlio Brigaglia, scomparso sette anni fa, la professoressa Buonajuto era molto nota anche per avere insegnato Storia e Filosofia nel Liceo Classico Azuni, formando centinaia di studentesse e studenti.

Con lo scrittore, storico e giornalista aveva condiviso non solo la vita ma anche l'amore per la cultura e dopo la morte del marito non mancava mai agli incontri, premiazioni e convegni dove si parlava di cultura e di Manlio Brigaglia. Nonostante la malattia la costringesse a spostarsi sulla sedia a rotelle.

Nel 2021 Marisa Buonajuto ha donato all’Archivio storico comunale l’archivio personale del marito. Due anni dopo ha donato invece al museo dei macchinari agricoli dell’istituto Agrario di Sassari un ranghinatore della prima metà del Novecento, una sorta di rastrello a trazione animale prima e meccanica poi che serviva principalmente per la raccolta del fieno.

