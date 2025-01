Troppi incidenti sul Lungomare Barcellona e così i gruppi di maggioranza (primo firmatario Christian Mulas presidente della V Commissione) hanno presentato un ordine del giorno da discutere in Consiglio comunale. Mulas, insieme a Gabriella Esposito (Pd), Anna Arca Sedda (Avs) e Beatrice Podda (lista sindaco Cacciotto), hanno fatto presente che la rambla <rappresenta un'importante area di transito per pedoni, ciclisti e veicoli, frequentata da residenti e turisti> e che <negli ultimi anni si sono verificati episodi di incidenti stradali, che hanno coinvolto sia utenti vulnerabili, come pedoni e ciclisti, che automobilisti>.

L’ordine del giorno impegna il sindaco e la giunta a stabilire un piano di intervento per la messa in sicurezza del Lungomare Barcellona, <prevedendo modifiche alla viabilità finalizzate a garantire maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione alle persone più fragili>, utilizzando risorse del bilancio comunale per l’installazione di dissuasori di velocità, segnali luminosi e sonori, una illuminazione led e un programma di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, in collaborazione con la polizia locale. <L'ordine del giorno segna un passo fondamentale verso la sicurezza della passeggiata Barcellona, una zona che negli ultimi tempi è stata teatro di numerosi incidenti. È ormai urgente intervenire per garantire la protezione dei cittadini e prevenire ulteriori rischi. Con questo atto, il Consiglio comunale dimostra un'attenzione concreta e tempestiva alla sicurezza dei nostri spazi pubblici, rispondendo alle legittime preoccupazioni della comunità e promuovendo un ambiente più sicuro per tutti>, commenta Christian Mulas.

