L’amministrazione comunale di Stintino, nell’ambito della procedura per la toponomastica nelle aree di circolazione, intende procedere all’intitolazione del tratto di strada compreso tra la via Lungomare Cristoforo Colombo e la via Sassari, attualmente nominata via XXI Aprile, a Gavino Benenati, primo sindaco di Stintino, che si adoperò, facendo parte del comitato per l’autonomia del Comune stintinese, affinché fosse raggiunta la nascita del nuovo ente con separazione dal Comune di Sassari.

Nato a Sassari il 28 agosto 1926 e deceduto a Stintino il 24 gennaio del 2000, Benenati fu primo cittadino negli anni dal 1989 al 1991. Del Comitato per l’Autonomia fecero parte: Fortunato Benenati, Totato Denegri, Giovannino Diana, Baingio Maddau, Fanco Valle, Gavino Valle, Gavinuccio Schiaffino, Gavino Pippia, Fortunato Denegri e ancora Gavino Benenati.

Benenati resta nel ricordo di tanti concittadini grazie alla sua “impresa” compiuta l’8 agosto del 1988, un data storica che segnò la nascita del Comune autonomo e quindi lo sviluppo del borgo turistico e una nuova strada per il territorio. La decisione è stata presa con delibera votata all’unanimità dalla giunta guidata dalla sindaca Rita Vallebella, nel rispetto del Regolamento che prevede che nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni.

