I dirigenti medici e i coordinatori di tutte le unità operative del presidio ospedaliero di Alghero si stringono intorno al loro direttore Gioacchino Greco, esprimendo solidarietà e riconoscendogli la «professionalità, l’impegno e l’abnegazione che hanno fatto sì che l’ospedale di Alghero abbia affrontato innumerevoli problematiche che si sono presentate negli ultimi 30 mesi, tra le quali anche il gravosissimo periodo della pandemia da Covid 19».

All’indomani dell’attacco dell’Anmdo, l’associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera, che aveva dichiarato illegittimo l’incarico di direttore sostituto del presidio ospedaliero unico Alghero-Ozieri affidato a Greco, l’intero ospedale di via Don Minzoni si schiera al fianco del professionista che ha dimostrato «in maniera competente e autorevole le proprie capacità manageriali oltreché clinico-assistenziali. Ci si dimentica che pur non essendo un igienista – si legge nella lettera firmata da tantissimi medici – è stato capace di avviare i percorsi pulito-sporco che in pandemia hanno permesso a tutto il personale di limitare i contagi interni. L’apertura e la gestione dell’hub vaccinale ha trovato consensi in tutta la popolazione del nord-ovest Sardegna divenendo centro di distribuzione e immagazzinamento».

Ora i camici bianchi chiedono alla direzione aziendale di esprimere la propria posizione.

