L’Òmnium Cultural de l’Alguer si sta organizzando per recitare il Santo Rosario in algherese durante le processioni della Settimana Santa di Alghero.

Un gruppo di persone, soci e non dell’associazione che valorizza e tutela la lingua algherese, pregherà in algherese durante i riti religiosi. Già da diversi anni l’Òmnium Cultural de l’Alguer sta rimarcando quanto sia importante la presenza della lingua, e della identità peculiare, durante le processioni. Anche in funzione di ciò, nel 2018 ha pubblicato Lo Rosari del Divendres Sant ( Il Rosario del Venerdì Santo) e nel 2019 Lo Sant Rosari (Il Santo Rosario). Entrambe le pubblicazioni sono state tradotte in algherese da Carla Valentino, vicepresidente dell’associazione, e sono state distribuite gratuitamente.

Da ricordare che Lo Sant Rosari pubblicato nel 2019 ha avuto l’Approvazione Ecclesiastica da parte del vescovo di Alghero, S.E. Mauro Maria Morfino. Già nel 2018 e nel 2019, grazie alla sensibilità e alla disponibilità di diverse fedeli, era stato possibile formare un gruppo che pregava in algherese durante le processioni. Quest’anno, quelle stesse persone, e altre, con l’aiuto e il supporto dell’Òmnium Cultural de l’Alguer invitano chi se la sente ad unirsi a loro. Per chi vuole far parte del gruppo, l’appuntamento è per lunedì 6 febbraio alle 18.30 presso la sede Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64.

