Ritorna Lo Carraixali de l'Alguer con diversi appuntamenti dall’otto al 18 febbraio.

Si parte con il "Carnevale a tre tempi", nell'ex mercato ortofrutticolo e in Piazza Pino Piras, a cura di Artica in collaborazione con JovAlguer e tart. Giovedì 8 febbraio (ore 16) il Carnevale per i bambini. Venerdì 9 febbraio (ore 18) la festa dedicata agli adulti. Sabato 10 febbraio (ore 18) il Carnevale per i giovani. Domenica 11, febbraio, invece, il Carnevale delle Borgate a cura dell’Associazione Sportiva Guardia Grande. Sabato 17 febbraio, ancora, ritorna Ragazzinscena “Storia e Mitologia”, la sfilata per le vie della città organizzata da Rm Management con partenza alle 15 dai Giardini G. Manno.

Il Carnevale algherese si chiuderà il 18 febbraio con la pentolaccia e la rappresentazione teatrale a cura de La Nuova Piccola Compagnia che porterà in scena “La Fiaba di Cenepentola” alle 17 in Piazza Pino Piras.

Tutti i dettagli saranno resi noti in occasione della conferenza stampa prevista per la giornata di martedì 6 febbraio, alle ore 10, presso la sala conferenze del Quarter.





