Al culmine dell'ennesima lite rompe un vaso in testa al padre. È successo a Porto Torres alla vigilia di Natale, quando poco prima di sedersi a tavola un uomo, 46enne del posto, durante un feroce litigio ha insultato e minacciato di aggredire l’anziano padre di 76 anni. In preda alla paura il capofamiglia ha allarmato il 112 per mettere fine alla furia del figlio.

I carabinieri della compagnia di Porto Torres, intervenuti prontamente nell’abitazione, poco distante dal centro cittadino, hanno fermato il 46enne che afferrato un vaso ha colpito il padre sulla testa provocandogli diverse lesioni. L’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale civile del Santissima Annunziata a Sassari.

Il figlio, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato fermato dai militari e arrestato per maltrattanti in famiglia.

Dopo l’arresto convalidato dal giudice, la mattina di Natale, per il 46enne si sono aperte le porte del carcere di Bancali.

