Si rompe un tubo della rete idrica e l’intera città di Porto Torres si risveglia senz’acqua. Rubinetti a secco e senza preavviso, un allarme segnalato dai residenti, dal centro alla periferia, per una probabile spaccatura improvvisa in via Ettore Sacchi che ha determinato l’interruzione dell’erogazione idrica da parte dell’ente gestore Abbanoa dalle prime ore del mattino.

Una brutta sorpresa per i residenti costretti ad affrontare disagi inimmaginabili, in particolare per la popolazione anziana. Nel frattempo sui social si è scatenata la protesta di cittadini di tutte le età, che ormai hanno raggiunto livelli di esasperazione in relazione ai problemi dell’acqua pubblica che nella città turritana hanno registrato numeri record in questi anni.

Solo nella giornata di giovedì le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono intervenute in via Vittorio Emanuele per eseguire un intervento straordinario di ripristino della rete idrica, per cui si è reso necessario sospendere l'erogazione nel centro abitato per tutta la mattinata. Gli utenti stanno tempestando il centralino di Abbanoa per conoscere le cause del grave disservizio.

L'ente gestore ha comunicato che è in corso un intervento da parte delle squadre degli operai per riparare il guasto in giornata verificatosi in via Ettore Sacchi, dove durante la notte si è rotto un grosso tubo della rete idrica.

© Riproduzione riservata