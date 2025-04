Torna a Uri la seconda annualità il progetto “Limba de vida”, realizzato a cura dell’Istituto Camillo Bellieni di Sassari, con una serie di iniziative culturali e di promozione della lingua sarda.

L’operatrice incaricata per il Comune è Anna Laura Pirisi. Nel corso del progetto saranno realizzate diverse attività rivolte a tutta la cittadinanza tra cui corsi di formazione linguistica, varie attività di animazione per adulti e bambini anche in collaborazione con biblioteche, associazioni culturali del territorio e scuole. Sarà inoltre proposta la seconda edizione del Premio di poesia dedicato a Michele Pinna, intellettuale sempre impegnato nella valorizzazione della lingua e della cultura sarda, nonché fondatore dell’Istituto Bellieni di Sassari.

Lo sportello sarà aperto al pubblico per la traduzione di materiali personali e saranno attivate azioni di consulenza per gli enti locali, sia riguardo alla traduzione che alla realizzazione di articoli e altri materiali in lingua sarda mediante i quali diffondere, promuovere e dare visibilità al territorio.

Tutte le attività saranno documentate nella pagina facebook “Limba de vida” e nel sito istituzionale del comune. Sarà possibile contattare l’operatrice all’indirizzo e-mail susarduestintotue@gmail.com o in Biblioteca tutti i martedì dalle 15.30 alle 19. Il progetto rientra nell’attività finanziata dalla Regione Sardegna.

