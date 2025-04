Il Comune di Alghero celebra l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo con una cerimonia pubblica che avrà inizio venerdì 25 aprile alle 9:30.

Da Piazza Porta Terra il corteo formato dalle autorità civili e militari, dall’Anpi, dalle associazioni degli ex combattenti e forze dell’ordine, dai cittadini, con la Banda Musicale “Antonio Dalerci”, percorrerà le vie del centro per rendere omaggio con la deposizione di corone, alle lapidi in memoria dei militari e dei civili algheresi caduti nel corso della Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Al termine degli omaggi, la cerimonia continua a Porta Terra, dove sono previsti gli interventi del sindaco Raimondo Cacciotto, della rappresentante dell’Anpi, sezione di Alghero Laura Viglietto e dello studioso Raffaele Sari Bozzolo, che contribuirà con un intervento per ricordare fra i nostri concittadini gli antifascisti e coloro che parteciparono alla Resistenza.







