Incidente stradale a Li Punti, grande quartiere alla periferia nord di Sassari.

Lungo la ex 131, per cause che rimangono da precisare, ieri sera attorno alle 21 una moto di grossa cilindrata ha urtato un'autovettura. Ad avere la peggio è stato il centauro, che per il violento urto è stato sbalzato fuori dalla sella, per fortuna protetto dal suo casco.

L'uomo è stato portato in autoambulanza all'ospedale di Sassari, dove gli sono state riscontrate diverse ferite. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.

© Riproduzione riservata