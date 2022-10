Volontari uniti per l'iniziativa "Puliamo il mondo per un clima di pace", l'evento organizzato ad Alghero da Legambiente ha visto protagonisti giovani attrezzati di strumenti per ripulire la spiaggia del Lazzaretto e la zona in prossimità dei terreni della famiglia Abbado.

"Insieme al Forum delle Associazioni Uniss, oggi una splendida giornata all’insegna della tutela di questo splendido paradiso" ha sottolineato Michele Meloni di Legambiente. "Al Lazzaretto lungo il perimetro delle aree di Abbado, sotto la nostra gestione, abbiamo portato via decine di chili di rifiuti. Questo immenso patrimonio di biodiversità va tutelato e rispettato e speriamo di aver lanciato un potente messaggio e che questo venga raccolto da tutti".

Per celebrare il meraviglioso lido e il potente messaggio di sostenibilità, lanciato in occasione del trentesimo anniversario della manifestazione di carattere ambientale, il coro Corollario, composto da 28 studenti dell’Università di Padova, si è esibito al termine delle operazioni di pulizia e decoro. "Quale veicolo più potente dell’arte per veicolare il messaggio?" ha detto Meloni.

© Riproduzione riservata