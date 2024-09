La musica in salotto, quella d’autore con melodie avvolgenti, in un contesto intimo che racconta la bellezza dei luoghi e trasuda storia e cultura. Il palcoscenico è la splendida cornice dell'Atrio Comita della basilica di San Gavino, la chiesa romanica di Porto Torres, per una serata dal titolo "Musiche in salotto", patrocinata dal Comune, in programma giovedì 26 settembre alle ore 19, per vivere un concerto con le note del cantautorato turritano. A partire da Federico Marras Perantoni, i B.Brothers, Gavino Depalmas, Luca Serra, la band I Mildred e Chiara Mannu, artisti locali che intonano testi profondi e melodie avvolgenti, capaci di trasportare il pubblico in un viaggio sensoriale unico. Special guest della serata Beppe Dettori, ospite d’onore di una iniziativa a cura dell'associazione Pro Loco e presentata da Pier Luigi Fiori. Voci e melodie in una atmosfera magica, dove la musica crea una simbiosi con la splendida basilica millenaria, monumento di grande valore storico. La direzione artistica è affidata a Luca Serra.

