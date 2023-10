Il futuro delle automobili è già adesso. Giovedì alle 17 il Padiglione Tavolara di Sassari ospita “AutomIoTive Conference 2023”, momento di incontro e confronto tra alcuni dei rappresentanti dei player di mercato più autorevoli e importanti al mondo nell'industria automobolistica (automotive) e nel settore della tecnologia che riguarda Internet (IoT è l'acronimo di Internet of Things, dove gli oggetti dialogano tra loro sul web).

L’evento è organizzato da Abinsula in collaborazione con Innois, Fondazione di Sardegna e Banco di Sardegna, reale concreta e propositiva occasione di incrocio e connessione tra i progressi dell’IoT - con le sue soluzioni intelligenti e le reti interconnesse - e l’evoluzione dell’universo automotive, simbolo di mobilità e modernità. Due mondi che in realtà sono più vicini di quanto si possa pensare, capaci di creare opportunità senza precedenti. Proprio in Sardegna questi due mondi si incontrano e convergono, dando vita ad un’esperienza unica che coinvolgerà esperti in ambo i settori, studenti da tutto il mondo e appassionati di tecnologia e motori.

Un viaggio fra passato e futuro affidato all’esperienza di Bruno Soi (EBV Elektronik), Andrea Gelmetti (AVL), Ciro Barberio (3Motive), Francesca Palumbo (UniSS), Flavio Manzoni (Ferrari), Antonio Casu (Italdesign), Alberto Piovesan (D-Air Lab), Massimo di Tore (DR), Livio Paradiso (Eurotech), Daniele Pagliani (Tierra), Alessandra Casu (UniSS) e Luca Savoldi (Abissi). Moderatore sarà Antonio Solinas (R&D, Abinsula).

«La Sardegna da anni esprime grandi manager nel mondo dell’auto – spiega Antonio Solinas - tutti hanno accettato con piacere il nostro invito estendendolo poi ad altri relatori provenienti da tutta Italia: ognuno di loro è una persona chiave di un particolare settore in questa straordinaria industria. L'obiettivo è far emergere la Sardegna come luogo ideale in cui immaginare e progettare le auto del futuro, dall'elettronica al design ad arrivare sino al contesto nelle città di domani».

