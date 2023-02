Prosegue la visita pastorale dell'Arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba nella Forania di Ploaghe.

Un'altra tappa è stata Ossi dove è stato accolto dal sindaco Pasquale Lubinu e dalle altre autorità civili e religiose.

Un momento importante è stata la serata folk organizzata in onore di monsignor Saba: «Una nostra rappresentanza che mostra uno spaccato della cultura vestimentaria ossese insieme ai suoni dei due balli tradizionali che caratterizzano e differenziano Ossi nel Logudoro e nell'intera isola. L'intento è stato quello di descrivere, in pochi minuti, la nostra cultura, la nostra storia,la nostra società che, come in ogni centro isolano, è in forte crisi per il poco interesse da parte dei giovanissimi, che,proprio loro, dovrebbero essere i custodi e ambasciatori dei beni materiali e immateriali della comunità d'appartenenza. Auspichiamo in un rigenero e noi, nel nostro piccolo, ci impegneremo a tramandare ciò che gli antenati ci hanno lasciato», fanno sapere dall'Associazione Culturale Folkloristica Santu Bèrtulu.

Altro paese interessato dalla visita pastorale è Muros. «Insieme al nostro sacerdote Don Matteo e alla presenza delle autorità civili e militari, lo abbiamo accolto con grande gioia ed affetto, con la speranza che questa settimana densa di appuntamenti possa essere l’inizio di un percorso di riflessione e crescita per tutti noi», ha sottolineato il sindaco, Federico Tolu.

