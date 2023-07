Sarà ad Alghero mercoledì mattina l'ambasciatrice indiana Neena Malhotra per incontrare il primo cittadino Mario Conoci nella sede del municipio di Piazza Porta Terra alle 9 45 e poi dirigersi all'azienda vitivinicola Sella &Mosca, dove la diplomatica è attesa per le 11 dai presidenti regionali di Confcommercio, Sebastiano Casu, di Confartigianato Maria Amelia Lai e di Coldiretti, Battista Cualbu, insieme a una rappresentanza delle imprese del territorio. Quello con le realtà produttive sarà un incontro che siglerà sinergie e rapporti commerciali importanti.

L’incontro, fortemente voluto da Confcommercio nord-ovest Sardegna, vuole rafforzare i rapporti commerciali con il paese più popolato del mondo, che, secondo i dati che emergono all’analisi dall’Osservatorio per le PMI di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte ISTAT, sulle “Esportazioni della Sardegna in India”, già nel 2018 ha incrementato il mercato dell’export del 161%, con 27 milioni di euro. Il made in Sardegna ha dunque conquistato anche il mercato indiano: oltre al comparto estrattivo, cresce la piccola manifatturiera sarda. Dall’Isola sono volati verso Nuova Delhi prodotti dell’agroalimentare, tessili, beni di legno pelle e metalli. L’incontro si terrà a porte aperte; l’ambasciatrice Malhotra, dopo la breve visita ad Alghero prenderà l’aereo per Roma dallo scalo catalano.

