L’algherese Giulio Pes di San Vittorio è stato nominato alla presidenza di ACI Sport Spa. «Il tenace impegno quotidiano, insieme alla grande competenza e abnegazione nel portare avanti con determinazione il lavoro sono alla base del successo personale che si deve a chi, come Giulio Pes di San Vittorio, può fregiarsi di aver conquistato un incarico tanto prestigioso e importante», le parole del sindaco Mario Conoci.

«Un successo che inorgoglisce Alghero e la Sardegna, reso possibile grazie all'ottimo lavoro portato avanti in questi anni dall’Automobile Club Sassari a tutti i livelli, lavoro al quale speriamo di aver dato, come Alghero, un contributo concreto in termini di fiducia e sostegno», ha proseguito Conoci, congratulandosi anche a nome della giunta comunale e dell'intera città, con il nuovo presidente di ACI Sport Spa, Giulio Pes di San Vittorio, e con tutta la struttura tecnica e amministrativa di Aci provinciale, nella convinzione che la competenza e la passione dimostrata nell'Isola saranno soltanto l'inizio per nuove ed avvincenti soddisfazioni.

© Riproduzione riservata