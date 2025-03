"La verità o Le verità?" è il corso di formazione organizzato dall'Ordine dei Giornalisti e Giulia giornaliste Sardegna, in collaborazione con l’Università di Sassari, in programma martedì 11 marzo, a Sassari, nella sede della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto 7, dalle 15 alle 18 ( per i giornalisti 5 crediti formativi deontologici).

«Il corso intende dare un supporto per l’acquisizione di più affinati strumenti verso un approccio critico alla lettura e alla fruizione dei testi», si legge in una nota, «ma anche verso un approccio etico alla produzione di informazioni e contenuti. In un tempo come il nostro contrassegnato da una quantità smisurata di informazioni spesso contraddittorie, provenienti da fonti non sempre controllabili, o prodotte e diffuse da algoritmi sempre più sofisticati e spesso inaffidabili, ci sembra necessario fare il punto su un concetto, quello di verità, fondamentale per orientare non solo le nostre concezioni del mondo ma anche per guidare consapevolmente le scelte che compiamo ogni giorno e che ci caratterizzano come persone».

All’incontro, moderato da Daniela Scano, giornalista, interverranno: Francesco Birocchi, presidente OdG Sardegna, “La verità sostanziale dei fatti e il nuovo Codice deontologico”; Silvano Tagliagambe, filosofo della scienza, “La verità epistemologica”; Massimo Dell’Utri, filosofo del linguaggio, Uniss, “La verità plurale”; Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna, “La post-verità: l’intreccio tra informazione e propaganda”; Carla Bassu, costituzionalista Uniss, “Informazione libera e propaganda: uno scudo democratico contro ingerenze indebite e fake news”; Simonetta Selloni, presidente Assostampa Sardegna, “La verità, chi ha interesse a nasconderla?”; Fabio Bacchini, epistemologo Uniss, “Hanno tutti ragione!”.

La mattina alle 12 Giulia giornaliste Sardegna incontrerà gli studenti e le studentesse del Liceo G. Marconi di Sassari per approfondire il tema sul concetto di verità, grazie alla collaborazione tra Giulia giornaliste e l’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna. Al centro dell’appuntamento con gli studenti e le studentesse liceali il libro “Le Verità” curato proprio da Giulia giornaliste Sardegna che propone 18 diversi punti di vista che vogliono svelare i molteplici volti della verità attraverso una visione multidisciplinare e intende rispondere ad alcuni quesiti: riusciamo a discernere il vero dal falso? Abbiamo gli strumenti per orientare le nostre scelte in maniera ragionata e consapevole?

Con i ragazzi i filosofi Silvano Tagliagambe, Massimo Dell’Utri, la costituzionalista Carla Bassu e la giornalista Susi Ronchi.

