Gli alunni della scuola secondaria di Stintino conquistano le finali della 30° edizione del Rally Matematico Transalpino, tenutosi ieri, 17 maggio, all'Istituto Devilla. Le classi si sono classificate prime e seconde (pari merito) nelle rispettive categorie nella competizione che contava ben 103 classi, un eccellente risultato, che sottolinea la qualità dell'istruzione offerta dalla nostra istituzione scolastica.

Il risultato ottenuto è merito di un impegno congiunto tra alunni, docenti e genitori. Ciò riflette l'eccellenza e la dedizione con cui tutti i membri della comunità educativa si sforzano di promuovere l'apprendimento e l'insegnamento della matematica e non solo. L'Armt, Associazione per il Rally Matematico Transalpino, è un'associazione culturale che mira a promuovere la risoluzione di problemi matematici per migliorare l'apprendimento e l'insegnamento della matematica.

Con un confronto sano tra classi, l'Armt contribuisce alla formazione degli insegnanti e alla ricerca nella didattica della matematica attraverso le sue analisi e i dati raccolti nel campo della risoluzione di problemi. A preparare gli studenti le docenti Luciana Rapposelli, Anna Soranna e Maria Giovanna Arras per il supporto.

Le parole della sindaca Rita Vallebella: «Vorrei esprimere il mio più profondo orgoglio e la mia sincera ammirazione per tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato a questo importante evento. La loro dedizione, la loro passione per la matematica e il loro spirito di squadra hanno portato grande onore alla nostra comunità. Sono un esempio per tutti noi e incarnano ciò che desideriamo per il futuro della nostra comunità: giovani brillanti, impegnati e determinati a raggiungere i loro obiettivi».

