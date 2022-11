La Provincia di Sassari mette all’asta 13 beni immobili di sua proprietà, individuati all'interno del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio per il triennio 2022- 2024, annualità 2022. Una procedura che prevede la rispettiva identificazione catastale e prezzo a base d’asta, strumenti idonei per il loro inserimento nel bando di alienazione di quest’anno.

Tra i beni si individuano anche abitazioni di tipo civile, come l'ampio edificio in via Principessa Jolanda a Sassari, una autorimessa, un box auto, diversi uffici e studi privati, una ex case cantoniera di Ozieri, un’altra individuata ad Alghero e nella frazione di Bancali.

L’apertura della vendita all’asta è stata programmata per il giorno 15 dicembre presso gli uffici del settore Edilizia e Patrimonio, in località Baldinca a Sassari. L’asta pubblica viene effettuata con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta indicato nel bando, senza alcuna previsione dei limiti di aumento e con esclusione delle offerte in diminuzione.

© Riproduzione riservata