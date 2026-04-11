Come fare una raccolta differenziata corretta e rispettare l'ambiente riducendo l'inquinamento. È l'obiettivo del nuovo progetto ideato dal Comando della Polizia locale di Sassari. L'iniziativa verrà lanciata questa settimana nelle prime classi delle scuole primarie cittadine.

Il progetto, anche in questo caso completamente ideato e sviluppato dalle professionalità interne al Comando, punta a educare e sensibilizzare le giovanissime generazioni su un tema estremamente attuale. «Educare significa fornire i giusti strumenti per prendere decisioni consapevoli nel rispetto di ciò che ci circonda» spiegano gli ideatori, coordinati dal comandante Gianni Serra.

In questa prima fase, le classi interessate saranno inizialmente 17 coinvolgendo i bambini e le bambine più piccoli delle prime e delle seconde di due istituti, in una sorta di progetto pilota. In autunno il percorso entrerà nel vivo, dopo questa prima sperimentazione, coinvolgendo gli altri Istituti con un’azione più diffusa e interessando vari livelli di istruzione.

Dopo una breve presentazione del progetto e in consista la raccolta differenziata, la sua importanza e la natura dei materiali, i bambini e le bambine saranno coinvolti in giochi in movimento come “Dove lo metto?” e da svolgere al banco come “Rifiuto o risorsa?” e “Trova il rifiuto”. L’incontro si concluderà con la consegna dei diplomi del “Piccolo ecologista” a tutti i partecipanti.

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