Il titolo “Pasolini in forma di rosa” è un evidente rimando alla raccolta “Poesia in forma di rosa” pubblicata dall'intellettuale e scrittore bolognese nel 1964. Sabato alle 21 e domenica alle 20 sul palco del teatro Bunker di Sassari, in via Porcellana 17/A, la compagnia torinese Il Mutamento Zona Castalia porta in scena lo spettacolo di e con Stefano Giaccone, uno dei musicisti indipendenti più rilevanti in Italia.

Verrà raccontato un Pasolini non inedito ma forse meno esplorato. Attraverso l’uso di canzoni, letture e brevi commenti, immagini montate da alcuni suoi film, Pasolini rivive come uomo e intellettuale del ’900, immerso nel sole, nello sport, nei colori, nella bellezza e nella violenza del vivere.

L'appuntamento rientra nella rassegna “Teatri in via d’estinzione” organizzata dall’associazione Meridiano Zero.

