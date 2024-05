Scattano le prenotazioni per accaparrarsi un posto a La Pelosa, la meravigliosa spiaggia di Stintino presa d’assalto dai turisti ma preservata dal numero chiuso. Non più di 1.500 persone al giorno.

È possibile prenotare online il ticket sul sito www.spiaggialapelosa.it sul quale effettuare le operazioni di pagamento, anche da smartphone e tablet. I posti disponibili sono 750 in qualunque momento, senza limiti di tempo per il periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2023; per gli ulteriori 750 posti non prima di 48 ore dalla data di accesso che si intende prenotare. I bambini sotto i 12 anni non devono effettuare la prenotazione. Il controllo degli accessi e quindi la necessità di accedere con QR Code è previsto dalle ore 8 alle 18.

Il QR Code, arrivato per posta elettronica, potrà essere mostrato attraverso smartphone all'Info point di accesso che lo rileverà con apposito lettore e consegnerà i braccialetti per l'accesso alla spiaggia della Pelosa. Si potrà prenotare per ingressi in spiaggia sino al 31 ottobre 2023. Il contributo per la fruizione della spiaggia è stato fissato a 3,50 euro a persona esclusi i bambini sotto i 12 anni. Il numero di accessi alla spiaggia sarà controllato allo scopo di contenere il fenomeno di erosione del litorale e tutelare l'ambiente.

E il ticket che si pagherà è da intendere come contributo che il fruitore dovrà per la gestione dell'arenile. I servizi come bagni e docce saranno gratuiti. Tra le regole da rispettare per fruire in sicurezza della spiaggia, vengono ricordati i divieti di abbandonare rifiuti, di fumare, di asportare sabbia, conchiglie e sassi, di utilizzare detergenti e shampoo quindi l'accesso per i cani tra le 8 e le 20. Inoltre vige l'obbligo dell'utilizzo delle stuoie sotto gli asciugamani, l'utilizzo delle fontanelle per rimuovere la sabbia dai piedi.

