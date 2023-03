La Sinfonia n. 9 in Re minore op.125 di Beethoven trascritta per due pianoforti da Franz Liszt apre la stagione concertistica organizzata dall’Ente Marialisa de Carolis. L'appuntamento è per venerdì al teatro Comunale di Sassari (inizio alle 20) con due pianisti di livello internazionale che sono coppia artistica e nella vita: Michele Campanella e Monica Leone.

Il pluripremiato napoletano Campanella (pronipote del filosofo Tommaso Campanella) vanta una carriera lunga oltre mezzo secolo ed è riconosciuto come uno dei più grandi interpreti mondiali di Liszt. Anche la compagna Monica Leone è cresciuta nella scuola di Vincenzo Vitale, seppure in un periodo diverso. Il duo ha approfondito i brani a quattro mani per due pianoforti che vanno da Bach a Bartok.

Il concerto sarà anticipato giovedì alle 18 nel ridotto del Comunale dalla presentazione dell'ultimo libro di Michele Campanella “Interpretazione. Ovvero il possibile breviario del musicista al pianoforte”.

