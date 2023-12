Lunghe file davanti alla Torre di Porta Terra per ammirare la Coppa Davis, in mostra da giovedì 21 dicembre nel baluardo aragonese.

«Alghero è stata scelta tra le tappe del Trophy Tour e per questo voglio ringraziare il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ed il direttore operativo per la Coppa Davis maschile e femminile, Carlo Sciarra, con cui proseguono ottimi rapporti di amicizia e collaborazione», dice il sindaco Mario Conoci.

«Per chi ama il tennis un sogno che si avvera, per tutti invece, la possibilità di ammirare un trofeo dal grande valore simbolico che ritorna in Italia dopo 47 anni, grazie al successo di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli che, guidati dal capitano Filippo Volandri, hanno firmato a Malaga un'impresa storica in finale sull'Australia», prosegue il primo cittadino.

