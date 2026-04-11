"Oltre il commercio, serve una strategia crossmediale per vincere nel mercato digitale": così Sergio De Luca, direttore della comunicazione di Confcommercio Nazionale, nell'incontro che si è tenuto a Sassari nella sede di Confcommercio del Nord Sardegna. L'incontro è stato dedicato all’evoluzione dei linguaggi e delle strategie di comunicazione per le imprese del territorio.

L'analisi ha preso spunto dai dati macroeconomici e sociali sui consumi mediatici in Italia. E il protagonismo dei media digitali è ormai strutturale: l’uso di internet supera il 90% e i social network raggiungono l’85,3% degli utenti. Anche se la reputazione non può fare a meno dei media tradizionali- tv, radio e carta stampata- su cui fonda solide basi.

«Assistiamo a un momento epocale sul fronte della comunicazione e nella creazione della reputazione. In questo quadro i giovani eleggono Instagram (78,1%) come piattaforma più performante», ha sottolineato De Luca. Un passaggio cruciale è stato dedicato al rapporto con l'intelligenza artificiale: «Il 59,9% degli utenti si sente influenzato dagli algoritmi, percepiti spesso con sospetto e timore per la privacy. La nostra sfida è riportare trasparenza e valore umano in questo processo» ha detto.

Durante l’incontro è stata presentata la nuova identità visiva di Confcommercio. Il nuovo logo, rafforzato dal più moderno e diretto "ConfCom", e accompagnato da un cambio di paradigma racchiuso nel claim: "Attraverso il commercio, Oltre il commercio".

L'impegno di Confcommercio sarà quallo di supportare gli associati nel percorso di transizione digitale, affinché la "capacità di ibridazione" tra i diversi modelli comunicativi diventi il modello di riferimento per ogni piccola e media impresa del nord Sardegna.

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