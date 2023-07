Sei nigeriani assolti dall’accusa di spaccio di droga a Sassari.

A emettere la sentenza, questo pomeriggio in tribunale, il collegio presieduto da Monia Adami, a latere Antonietta Crobu e Sara Pelicci, al termine della discussione tra le parti.

Secondo le imputazioni, i nordafricani avrebbero venduto diverse dosi di stupefacenti, cocaina o eroina, tra il settembre e l’ottobre del 2017 nel centro storico del capoluogo turritano. Ma a distanza di anni la perizia sulla sostanza, chiesta da Giuseppe Onorato, uno dei difensori, ha accertato che questa non superava «la soglia drogante».

In questo modo veniva così a mancare la fattispecie del reato, come sottolineato anche dagli altri avvocati, Elisabetta Udassi, Francesco Sasso, che ha discusso anche per conto di Danilo Mattana, e Marco Manca.

La pm Maria Paola Asara aveva chiesto una serie di condanne, la più alta delle quali di 3 anni e 6 mesi, mentre tutte le altre erano di due anni e 6 mesi. Alla fine però i giudici hanno disposto l’assoluzione «perché il fatto non sussiste».

