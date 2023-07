È stato pubblicato in questi giorni dalla Asl di Sassari l’avviso per il reclutamento di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, rivolto anche a quelli in pensione, oltre a dirigenti medici dipendenti del Sistema sanitario regionale e medici chirurghi iscritti all’albo professionale per istituire gli Ascot, ambulatori straordinari di comunità assistenziale.

Un’iniziativa per cercare di dare una soluzione alla carenza di medici e pediatri sul territorio.

Il progetto della Asl di Sassari prevede l’istituzione degli ambulatori in locali dell’Azienda sanitaria o delle amministrazioni comunali, con l’obiettivo di garantire ai cittadini senza medico o pediatra la continuità assistenziale. I medici assegnati agli Ascot potranno richiedere prestazioni mediche, visite ambulatoriali e domiciliari, il rinnovo dei piani terapeutici, ma anche avviare le pratiche per l’inserimento dei pazienti in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate, certificati di malattia.

Sono 19 gli ambiti territoriali dove i medici, sulla base della graduatoria, potranno esser dirottati: 9 nel Distretto di Sassari, 7 in quello di Alghero e 3 in quello di Ozieri.

I medici interessati avranno tempo sino al 24 luglio 2023 per inviare, tramite Pec all’indirizzo: direzione.sanitaria@pec.aslsassari.it, la propria candidatura.

L’avviso, conclude la Asl, rimarrà comunque aperto per permettere la partecipazione al progetto, e le graduatorie saranno aggiornate periodicamente.

(Unioneonline/s.s.)

