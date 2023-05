Si chiama Kelly, una bella ragazza americana. Ma non troppo americana, suo padre era di Tissi. E lei, hostess di 32 anni, non si è dimenticata delle proprie origini.

Per il giorno più bello della sua vita, il suo matrimonio, ha deciso di sposarsi in Sardegna. Precisamente ad Alghero, a Punta Giglio, splendida località del parco di Porto Conte, che tra l'altro per la prima volta ha ospitato una cerimonia di nozze.

Il marito di Kelly si chiama John, 37 anni, albergatore. La coppia vive a Denver in Colorado.

«Mi sento sarda e questo posto è splendido - ha detto Kelly emozionata -. Non potevo scegliere di meglio». Poche decine gli invitati. Che si sono affidati alla wedding planner Silvia Loriga, giovane professionista del ramo che vive a Ossi.

La cerimonia è stata officiata dal padre dello sposo. Poi le foto di rito, il taglio della torta e la cena. In un'atmosfera da sogno. Un sogno americano.



