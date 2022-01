L'ospedale Alivesi di Ittiri: uno dei presidi ospedalieri più antichi e prestigiosi della provincia di Sassari. Dopo un'estate calda, piena di polemiche, proteste e manifestazioni, il fiore all'occhiello del presidio sanitario, il reparto Lungodegenza, è stato chiuso dalle autorità sanitarie e politiche regionali. La motivazione ufficiale: il trasferimento del personale nel reparto Covid di Alghero, per fronteggiare la pandemia.

Il 4 novembre a Ittiri (in video conferenza) si è tenuto un Consiglio comunale aperto, al quale ha partecipato anche l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, che in quell'occasione aveva promesso "L'ospedale Alivesi presto riaprirà i battenti e verrà potenziato". A distanza di due mesi e mezzo in realtà non è successo nulla. Il sindaco di Ittiri Antonio Sau è furibondo. "Da quel Consiglio comunale solo silenzio assoluto e quindi il credito con le istituzioni regionali è terminato - tuona il primo cittadino - L'argomento è stato vagliato anche dell'apposita commissione consiliare che è giunta alle mie conclusioni. Ora tutto il territorio è pronto alla mobilitazione generale. Contro lo smantellamento della sanità pubblica, che ha colpito il nostro ospedale. Se sarà necessario compiremo anche azioni eclatanti. Sinora la Regione - conclude - ci ha preso in giro".

© Riproduzione riservata