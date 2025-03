L’amministrazione comunale di Ittiri ha dato il via ai lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio numero 2, volto alla rimologazione del manto in erba sintetica da parte della Lnd- Lega nazionale dilettanti.

L’analisi delle condizioni del campo ha evidenziato diverse criticità che necessitano di un’azione immediata per garantire la funzionalità dell’impianto. Preso atto delle prescrizioni espresse dalla Lnd a seguito di apposito sopralluogo, il Comune ha stanziato le risorse necessarie per eseguire i lavori, inserendo così il campo numero 2 in un piano più ampio di riqualificazione dell’intera area sportiva.

L’intervento porterà all’estensione temporale della validità dell’omologazione del campo n.2, il cui manto, peraltro, risulta già abbastanza vetusto. Il progetto si inserisce in una serie di azioni che l’amministrazione porta avanti per potenziare l’offerta sportiva locale, proseguendo il suo impegno nella valorizzazione e nel potenziamento delle strutture sportive, dove tanti concittadini, spesso i più giovani, trascorrono quotidianamente diverse ore del tempo libero.

