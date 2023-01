Il comune di Ittiri ha reso noto che è attivo, nei locali individuati all’interno dell’ex istituto scolastico “Sisini” in via Togliatti, il “Centro per la famiglia”, un servizio rivolto alle famiglie e alle bambine o bambini e ragazzi o ragazze tra i 6 e i 18 anni.

«Il centro della famiglia - sottolineano gli amministratori -, insieme al nuovo nido d’infanzia e allo spazio ludico-ricreativo-laboratoriale per minori e adolescenti, costituiranno un polo a disposizione di famiglie e minori della nostra comunità, polo che potrà rispondere in maniera funzionale e organica ai principali bisogni rilevati in questi ultimi anni, in un’unica struttura che sarà interamente interessata da interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico».

«Il centro per la famiglia - proseguono - ha la finalità di agire, in rete con le altre agenzie del territorio, in un’ottica di promozione del benessere evolutivo e di prevenzione attraverso due aree strategiche: l’area della consulenza e l’area della formazione».

