Il Centro culturale di Sennori ha ospitato nei giorni scorsi due serate piene di emozioni, talento e partecipazione, in occasione dei saggi musicali di fine anno degli alunni del plesso dell’Istituto comprensivo Sorso-Sennori. Un momento speciale per celebrare l’impegno, la passione e la crescita artistica di studenti di tutte le età, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. Sul palco del centro culturale si sono svolti il saggio delle classi 1ª B e 2ª B, con la partecipazione delle classi IV e V della primaria, che hanno mostrato entusiasmo e preparazione. Quindi il saggio delle classi 2ª B e 3ª B, con l’emozionante esibizione del Coro della scuola secondaria, formato dagli alunni delle classi 1ª A, 1ª C e 2ª B. Questi eventi hanno messo in luce non solo la musica, ma anche l’energia, la collaborazione e la creatività degli studenti, supportati da insegnanti appassionati e da famiglie partecipi. Con questi saggi, si è simbolicamente concluso l’anno scolastico 2024/2025, celebrando il percorso fatto insieme.

«Un ringraziamento speciale va al dirigente scolastico, Carlo Orrù, a tutti i docenti, ai genitori e, soprattutto, ai giovani protagonisti che hanno regalato momenti indimenticabili» commenta la consigliera comunale con delega alla Pubblica istruzione e Scuola di musica, Leonarda Casu. «L’amministrazione comunale si conferma vicina al mondo della scuola, lavorando per offrire servizi di qualità e rendere l’istruzione accessibile a tutti. La musica si è dimostrata ancora una volta uno strumento potente di educazione, espressione e condivisione».

