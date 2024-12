La Sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto a Sassari, ospita venerdì e sabato il 40° seminario per la Cooperazione Mediterranea dal titolo “Per la Macroregione del Mediterraneo Occidentale. Isole e Maghreb”. L'evento è organizzato dall'ISPROM-Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo organizza, sotto gli auspici della Regione Sardegna. Parteciperanno anche studiosi provenienti da Algeria, Marocco e Tunisia.

Il Seminario sarà organizzato nelle seguenti sezioni: 1) Città, Università; 2) Migrazioni; 3) Sardegna e Mediterraneo; 4) Convergenza dei sistemi giuridici; 5) Prospettive politiche e legislative.

L’attuale Legislatura regionale sarda vede avviato nell’assemblea legislativa due Proposte di legge sulla materia della cooperazione istituzionale mediterranea: la Numero 1 (Cuccureddu e altri) che promuove la macroregione del Mediterraneo Occidentale; la Numero 41 (Deriu e altri) che promuove il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) insulare mediterraneo.

