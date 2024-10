Dal 24 al 26 settembre, il Comune di Stintino ha partecipato al quinto workshop internazionale tenutosi sull'isola di Rodi, in Grecia, nell'ambito del progetto Genera, un'iniziativa finanziata dall'Unione Europea attraverso il programma Life.

Il workshop, intitolato "Energy transition in touristic destinations: The challenges in European Islands", è stato un'importante occasione per esplorare le sfide della transizione energetica nelle isole turistiche europee, mettendo in evidenza il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali e delle comunità nel guidare questo cambiamento. L’incontro a Rodi ha riunito rappresentanti di varie isole turistiche europee, inclusi amministratori, esperti e stakeholder provenienti da Italia, Grecia e Spagna. Tra i partecipanti, oltre alla delegazione di Stintino, erano presenti figure di rilievo come il sindaco di Chalki, Evangelos Fragkadis, il direttore esecutivo del progetto GR-eco Islands Go Zero del municipio di Tilos, Stathis Kontos, e il sindaco di Rodi, Alexandros Koliadis.

La delegazione di Stintino, composta dal responsabile tecnico Danilo Pisu e dal segretario del sindaco Vincenzo Vallebella, ha partecipato attivamente alle discussioni, contribuendo con la propria esperienza e condividendo i progetti in corso nel territorio stintinese. Il workshop ha offerto un'opportunità unica per discutere delle problematiche legate alla transizione energetica in contesti insulari. Durante i lavori, sono stati presentati studi di caso e migliori pratiche provenienti da diverse realtà, con particolare attenzione alle isole del Mediterraneo, che affrontano sfide simili, tra cui la gestione delle risorse energetiche in relazione alle fluttuazioni stagionali della domanda.

Un momento centrale del workshop è stata la tavola rotonda intitolata "Miglioramento delle reti di collaborazione tra i comuni insulari", durante la quale i partecipanti hanno discusso delle strategie per favorire una cooperazione più stretta tra le isole europee sul tema della transizione energetica.

