Diffondere materiale informativo sulle attività di Telethon e Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Questi gli obiettivi della campagna di primavera “Io per lei” di Fondazione Telethon.

A Sassari i volontari e le volontarie della Uildm locale saranno presenti la mattina di sabato 6 maggio all'Emiciclo al mercato di Campagna Amica della Coldiretti e la mattina di domenica 7 di fronte dalla chiesa di Mater Ecclesiae.

La campagna ha come riferimento quello delle mamme dei ragazzi e delle ragazze con malattia rara, che ogni giorno affrontano gli imprevisti e le difficoltà con grande amore e tenacia.

La festa della mamma sarà l’occasione per regalarsi le ormai note e amatissime scatole di latta coi cuori di biscotto, che ogni anno consentono ai volontari di raccogliere fondi destinati alla ricerca e, con la presenza nelle piazze, per raccontare come durante tutto l’anno sia tantissimo l’impegno non solo nei confronti della ricerca scientifica, ma anche per garantire alle persone con malattia rara una migliore qualità della vita.

Ogni scatola è collezionabile e forma un disegno insieme alle altre. Sarà possibile acquistare anche le latte con le gelatine alla frutta e i biscottini al cacao. Tutti regali gustosi e buonissimi che renderanno ancora più dolce il sostegno alla ricerca scientifica sulle malattie neuromuscolari e rare.

© Riproduzione riservata