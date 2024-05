Tra i 1800 studenti che hanno vinto il concorso di Intercultura e quest’estate partiranno per una esperienza di vita e di studio, ci sono anche sette studentesse algheresi. Si tratta di: Nicole Bebbu, studentessa di Scienze Umane, vincitrice della Borsa di Studio messa disposizione dal Comune di Alghero, che andrà per un anno in Grecia, Chiara Piras, del Liceo Scientifico, anche lei vincitrice della Borsa Comunale, che andrà per un anno negli Stati Uniti d’America, e poi Violante Carboni e Erika Marras, del Classico, che andranno rispettivamente negli Stati Uniti e in Finlandia per un anno, Matilda Nuvoli, dello Scientifico, che invece passerà 6 mesi in Perù, Beatrice Piu, di Scienze Umane, che studierà un anno in Argentina e infine Beatrice Soggiu, del Liceo Artistico, che vivrà la sua esperienza annuale in Thailandia.

Quasi tutte le ragazze (6 su 7) partiranno grazie a una borsa di studio offerta da Intercultura, anche grazie al sostegno di aziende, fondazioni ed enti, tra cui, come accennato, anche il Comune di Alghero.

Le 7 studentesse sono state invitate a partecipare a un altro momento molto emozionante che le ha viste coinvolte insieme alle proprie famiglie: presso l’Ufficio del sindaco in Piazza Porta Terra, hanno ricevuto la pergamena attestante la vincita del programma. Hanno presenziato all'evento il sindaco Mario Conoci e l’assessore Alessandro Cocco, oltre ai volontari di Intercultura Claudio Cabras, Laura Demelas e Claudia Marceddu. <Queste nostre ragazze, emozionate e insieme entusiaste per essere risultate vincitrici del concorso di Intercultura, sono come “ambasciatrici” virtuali del territorio dal quale provengono: ne incarnano i valori e la cultura territoriale, e sono le portavoce di un’intera generazione che si mette in gioco per affrontare tutte quelle sfide collettive e globali che la società ha loro trasmesso>, ha commentato Claudio Cabras.

