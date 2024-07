Tavolo tecnico nella sede della Capitaneria di porto di Porto Torres convocato per dettare e condividere le misure più opportune al fine di ottimizzare le procedure di imbarco ed evitare ricadute negative sulla viabilità portuale e cittadina in concomitanza del periodo di maggiore flusso veicolare.

All’unanimità è stata condivisa da tutti gli enti coinvolti la proposta avanzata dalla stessa Capitaneria di anticipare gli orari di apertura dei varchi di accesso ai piazzali delle banchine portuali per consentire di smaltire le inevitabili code in attesa dei controlli di sicurezza. Con apposita ordinanza dell’Autorità Marittima, verrà disposto che a partire dal prossimo 15 luglio e fino al 30 settembre le procedure di pre-imbarco saranno, in alcuni casi, anticipate fino a 3 ore prima della prevista partenza delle navi traghetto. L’accordo è stato raggiunto tra la Capitaneria di porto, Port Authority, Comune e Polizia locale, rappresentati rispettivamente dal comandante Giuseppe Cannarile, l’ingegnere Marco Mura, il sindaco Massimo Mulas e la comandante Katia Onida, insieme alle agenzie marittime di navigazione.

La misura comporta uno sforzo sinergico tra gli enti e società coinvolti nel complesso sistema dei controlli e assistenza passeggeri che a ogni imbarco deve essere predisposto per finalità di sicurezza. «Questa Autorità Marittima ringrazia, in particolar modo, l’Autorità di Sistema Portuale che ha messo a disposizione strutture e personale - ha detto il capitano di fregata, Giuseppe Cannarile – quanti fin dall’inizio con il consueto spirito di collaborazione e disponibilità hanno reso possibile un risultato che si auspica possa anche in parte risolvere un annoso problema».

