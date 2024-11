Idee e opportunità per intraprendere nuove iniziative imprenditoriali nel territorio di Porto Torres. Argomenti al centro dell’incontro che si è svolto martedì 12 novembre al Museo del Porto, in occasione del primo appuntamento nell’Isola da Aspal, l’Agenzia sarda per le Politiche Attive del Lavoro e dall'assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della Regione Sardegna, in vista dell’avvio del “Progetto Isole Minori”.

Un’iniziativa che prevede incentivi, rivolti a giovani sino ai 35 anni, per l’avvio di iniziative imprenditoriali in settori strategici per lo sviluppo locale. I territori coinvolti sono Porto Torres, Calasetta, Carloforte, Sant’Antioco e La Maddalena. Durante il seminario si è parlato di strumenti e modalità per avviare nuove attività imprenditoriali e sono state condivise le testimonianze di chi è riuscito a trasformare un’idea o una passione in un’opportunità lavorativa anche grazie al supporto del personale Aspal. Questi i principali temi dell’appuntamento tenuto dagli esperti in creazione di impresa dei Centri per l’Impiego, i quali una volta pubblicato il bando previsto nei prossimi mesi organizzeranno un ulteriore incontro informativo.

Il bando prevede un incentivo da 50mila euro a fondo perduto per lo sviluppo di un’attività da parte di Under 35 residenti a Porto Torres, che potranno ricevere orientamento e supporto. All’incontro ha preso parte anche l’assessora alle Politiche giovanili Simona Fois, che ha sottolineato la grande opportunità offerta dal progetto sotto il profilo della crescita e dell’occupazione nel territorio. Nei prossimi giorni i seminari si svolgeranno anche a Carloforte (14 novembre), Calasetta (15 novembre) e a La Maddalena (19 novembre).

