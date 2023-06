È un polmone verde di Porto Torres, frequentato da amatori e appassionati di jogging e della corsa su bici, una riserva naturale degna di rispetto. Eppure nella pineta di Platamona, nel tratto in prossimità della torre di Abbacurrente, l’inciviltà e le cattive abitudini hanno lasciato tracce di maleducazione.

È sufficiente addentrarsi nell’area verde che costeggia la provinciale 81 per assistere agli indecorosi segni di una manifestazione di mountain bike, tenutasi ieri venerdì 2 giugno: i nastri utilizzati per delimitare il percorso sono rimasti lì, abbandonati per terra, quasi a fare da cornice agli alberi, lunghe fasce di tessuto che “decorano” gli alberi, un’offesa alla natura che si rivela agli occhi di chi passeggia e svolge attività sportiva, in tutta la sua forza.

Il bene pubblico utilizzato e poi deturpato quando ormai sembra non servire più. Ma quando torna la luce del giorno, le piante non sono sufficienti a occultare la grave dimenticanza di chi è stato autorizzato ad utilizzare quel bene. Per queste ragioni i residenti sollecitano le forze dell’ordine, ognuno di quanto di propria competenza, per cercare di far rispettare la splendida pineta.

