Scherzo di pessimo gusto stanotte a Sassari. Qualche "buontempone" in vena di prodezze, evidentemente non sapendo come passare il tempo, non ha trovato di meglio che spostare una grossa pianta con un vaso e posarla sulle strisce pedonali della centralissima via Cavour, inoltre proprio nel passaggio per i disabili.

Gesto che ha sollevato l’indignazione nei passanti e residenti.

Molto probabilmente la pianta verrà rimessa al proprio posto domani mattina, quando prenderanno servizio gli operai del comune. Rimane comunque il gesto di grande inciviltà e maleducazione.



