Incidente stradale questa mattina alle porte di Alghero, lungo la strada provinciale 42 dei "Due Mari", all'altezza del rifornitore Butangas. Coinvolte due auto che, per motivi ancora in fase di accertamento, sono entrate in collisione.

Sul posto è dovuta intervenire una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Alghero che ha collaborato con il personale del 118 per l'assistenza ai tre feriti. L'area è stata messa in sicurezza e il traffico ha subito un rallentamento per il tempo necessario ai soccorsi.

