Forse ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella scarpata.

Un allevatore di 35 anni di Bottidda è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 113, tra Nughedu San Nicolò e Ittireddu, al bivio per Occhetta. L'incidente si è verificato all’alba ma l’auto con il corpo dell’allevatore è stata trovata solo poco prima di mezzogiorno dopo le ricerche da parte dei familiari che non avevano più sue notizie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Bonorva e il 118

