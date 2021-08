Si trova ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sassari Daniele Pruzzo, il 23enne allievo ufficiale dei carabinieri dell’Accademia militare di Modena rimasto gravemente ferito nell’incidente accaduto venerdì mattina, intorno alle 4, lungo la litoranea che da Sorso conduce a Castelsardo.

La prognosi resta ancora riservata a causa delle varie lesioni riportate su tutto il corpo.

Le sue condizioni erano apparse critiche subito dopo l’incidente avvenuto nella frazione di Marritza a Sorso, all’incrocio tra la strada statale 200 dell’Anglona e la provinciale 81. A bordo di una Mini Cooper cabrio faceva rientro a Castelsardo presso un'abitazione di proprietà familiare insieme ai suoi tre amici, quando nell’intersezione stradale, forse per una distrazione o un colpo di sonno, l’auto è volata oltre la sede stradale e si è ribaltata.

Francesco Acquaviva, il 23enne di Bologna, militare della guardia di finanza, finito in medicina d’urgenza per un trauma cranico è stato dimesso dall’ospedale, mentre Leonardo Ciavarella, militare dell’esercito e Mirko Leoni, studente universitario, entrambi di Parma, avevano lasciato il pronto soccorso già venerdì scorso dopo le cure per alcune contusioni. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

