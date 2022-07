Incendio a Codrongianos, in provincia di Sassari, sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, con il trffico che per qualche ora è stato bloccato in entrambe le direzioni.

Già ieri sera la 131 è stata chiusa per ore per un rogo all’altezza di Macomer.

Le fiamme, che si sono sviluppate all’altezza del km 197 in località Riu Murrone, hanno “saltato” le carreggiate passando da un lato all’altro della strada. E, di fatto, dividendo in due l’Isola.

Il traffico in direzione Cagliari è stato deviato al km 201 lungo la viabilità secondaria. Nella carreggiata in direzione Sassari si procedeva sulla sola corsia di sorpasso. Tutte le corsie sono state riaperte e il traffico è tornato alla normalità, ma le fiamme non sono ancora state domate.

Il Corpo Forestale è intervenuto con il Superpuma, operano anche due Canadair provenienti da Olbia.

Elicotteri in azione anche nella zona di Aggius, in Gallura, dove si è sviluppato un incendio in località Stazzo Finosa.

E per martedì 12 mezza Sardegna è a rischio incendi “alto”: dal Sulcis al Campidano, dall’Oristanese al Sassarese. L’avviso, con allerta di colore arancione, è stato emanato dalla Protezione civile regionale.

(Unioneonline/v.l.-L)

